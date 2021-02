Deutsche Verkaufscharts: Düstere Chartspitze in den Rankings für PlayStation 5

GfK Entertainment hat wie in jeder Woche auch in dieser Woche die deutschen Handelsverkaufscharts präsentiert. Und diesmal ist auch wieder etwas Bewegung drin! Sogar in den Nintendo-Switch-Charts, in denen wöchentlich Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons die Spitze unter sich ausmachen. In dieser Woche führt ein anderes Spiel die Switch-Charts an, auch wenn es ebenfalls ein alter Bekannter ist. Ring Fit Adventure klettert auf Platz 1 und verweist Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party auf die Ränge.

In den PC-Charts ist hingegen wieder nicht viel passiert. Den ewigen PC-Zweikampf zwischen „Die Sims 4“ und dem „Landwirtschafts-Simulator 19“ entscheidet nun wieder EAs Lebenssimulation für sich. Allerdings, wie so oft der Hinweis, dass GfK Entertainment hier nur den physischen Handel auswertet. Das ist natürlich besonders in den PC-Charts verzerrend.

Spannend und ziemlich düster geht es in der PS5-Hitliste her. Die Nioh Collection kann dort den ersten Platz holen, als Neueinsteiger! Das nicht weniger düstere Demon’s Souls landet auf dem zweiten Platz. In den PS4-Charts bleibt Grand Theft Auto V – Premium Edition vor Call of Duty Black Ops Cold War.

Letzteres landet in den Xbox-Series-Rankings auf dem zweiten Platz. Dort kann Agent 47 mit HITMAN 3 noch einmal die Spitzenposition verteidigen. In den Xbox-One-Charts landet wie in den PS4-Charts Grand Theft Auto V – Premium Edition vor Call of Duty Black Ops Cold War.

