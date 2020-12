Final Fantasy VII Remake: Die neue Welt hat gerade erst ihren Anfang gefunden

In der aktuellen Ausgabe befragt die japanische Famitsu wie in jedem Jahr zum Ausklang Dutzende EntwicklerInnen nach ihren Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Mit dabei war unter anderem Naoki Yoshida, der Fans im neuen Jahr mit Final Fantasy XVI überraschen möchte. Aber auch Yoshinori Kitase. Der erfahrene Producer hat in seinem Leben viele Großprojekte geleitet. Aber sein aktuelles ist vielleicht das allergrößte für ihn: Final Fantasy VII Remake.

Als Schlüsselwort für 2021 lobt er einen kleinen Satz aus: „The story will be connected…“ – worauf er das bezieht? Darüber dürft ihr spekulieren. „Das lang erwartete Final Fantasy VII Remake wurde 2020 endlich veröffentlicht. Die neue Welt von Final Fantasy VII hat darin erst ihren Anfang gefunden. Meine Aspirationen, nicht nur für 2021 sondern auch darüber hinaus, sind, wie sich die Geschichte von hier aus entwickelt. Es ist so aufregend, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es sein wird. Bitte freut euch darauf“, so Kitase zu seinen Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr.

Ob es neue Informationen geben würde, wollte die Famitsu weiter wissen. „Natürlich! Die Entwicklung schreitet gut voran. Aber ihr werdet noch ein bisschen länger auf neue Details warten müssen.“ Was meint ihr, wann man uns Episode 2 vorstellt? Ob es wohl erst zur E3 sein wird?

Und worauf freut sich Kitase selbst am meisten? „Ich frage mich, ob ich die Konzerte für Little Glee Monster und Hige DANDISM nächstes Jahr erleben kann, sie wurden in diesem Jahr wegen COVID-19 gecancelt oder verschoben. Und ich freue mich auch sehr auf den neuen Evangelion-Film!“

Verkaufserfolge weltweit

Zuletzt ist es ruhig geworden um das Final Fantasy VII Remake. Die Verkaufszahlen dürften Square Enix allerdings überzeugt haben. Unter anderem aus den USA erreichten uns Rekordmeldungen. Dort legte das Remake den erfolgreichsten Launchmonat der Seriengeschichte hin.

In Deutschland vermeldete der Branchenverband game schon kurz nach dem Launch über 100.000 verkaufte Einheiten des Final Fantasy VII Remake. Inzwischen dürfte sich das Spiel stramm auf die 200.000 Einheiten bewegen, doch bisher gab es den entsprechenden Sales Award noch nicht.

