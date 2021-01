Final Fantasy VII: The Kids Are Alright wird von Panini lokalisiert

Das Final Fantasy VII Remake bot eine Reihe vermeintlich neuer Charaktere. Das waren zum Beispiel Leslie und Kyrie. Leslie trefft ihr im Remake im Wallmarkt, wo er als einer der Handlanger von Don Corneo arbeitet. Auf Kyrie trefft ihr im Spiel unter anderem in Sektor 7. Aber neu sind diese Charaktere nicht. Sie kamen in der Compilation of Final Fantasy VII bereits vor.

„Ihre Geschichten sind Teil der Compilation“, so Nomura. „Nojima-san und ich planten von Beginn an, sie mit einzufügen. „Wir dachten, es wäre für sie selbstverständlich, wenn sie an diesem Ort und zu dieser Zeit in der Geschichte erscheinen, also haben wir sie drin gelassen“, erklärt Nomura weiter. „Wenn man mehr über die beiden wissen will, nachdem ihr Final Fantasy VII Remake gespielt habt, dann empfehle ich den Spielern die Light-Novel Final Fantasy VII Turks: The Kids Are All Right zu lesen“, erzählte Tetsuya Nomura im Sommer in der Famitsu.

Der Roman ist bereits englischsprachig erhältlich* und wie wir nun herausfinden durften, wird das Buch bald auch auf Deutsch lokalisiert. Panini führt das Buch in der Liste der Neuheiten für 2021*. Und siehe da: Auch bei Amazon wird das Buch schon gelistet und ist sogar vorbestellbar.

15 Euro wird der broschierte Roman kosten, die Veröffentlichung ist auf den 23. März angesetzt. Geschrieben wurde der Roman von FF-VII-Autor Kazushige Nijima. So lautet die Beschreibung der Geschichte, die das Buch zu bieten hat:

Der neueste Roman zum wohl einflussreichsten Sequel der gesamten Final-Fantasy-Saga. Im Mittelpunkt steht der Privatdetektiv Evan Townshend, der nach dem verheerenden Meteorfall versucht, in der Stadt Edge Fuß zu fassen. Dabei stößt er auf Machenschaften der Shin-Ra-Company und deckt bislang wohlgehütete Geheimnisse des FF-VII-Universums auf.

So steht es um Episode 2 zu Final Fantasy VII Remake

Erst in diesen Tagen durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Derzeit ist Final Fantasy VII Remake bei Amazon* für nur 29,99 Euro zu haben.

