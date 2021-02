25 Jahre Pokémon: Exklusives Merchandise und Kleidung für Sammler und Fans

Nachdem vor wenigen Tagen erst The Legend of Zelda den 35. Geburtstag feierte, war und ist an diesem Wochenende Pokémon an der Reihe. Die Serie um die knuffigen Taschenmonster wurde 25 Jahre alt. Am 27. Februar 1996 haben Pocket Monsters: Red und Pocket Monsters: Green in Japan für GameBoy das Licht der Welt erblickt. Es schloss ein nahezu beispielloser Siegeszug rund um den Planeten an.

Bei Zavvi feiert man das wie schon bei Zelda mit einem besonderen Sortiment. Es gibt einen einzigartigen Hoodie, ein knallgelbes T-Shirt und ein weißes Sweatshirt. Außerdem extrem coole Pikachu-Sneaker* und eine Pokémon-Box mit modischen Accessoires. Darüber hinaus gibt es bei Zavvi im Dauersortiment weitere Pokémon-Artikel und nicht zuletzt auch die ziemlich exklusive Pokéball-Replik*.

Ein Pokéball der ganz besonderen Art

Diese ganz besonderen Pokébälle sind anders als alle, die es schon im Handel gibt. Sie sind druckgegossen und eine „erstklassige Nachbildung“. Ausgestattet mit Näherungssensoren-Technologie leuchtet die Taste des Replikats, sobald eine Bewegung wahrgenommen wird. Drücken TrainerInnen die Taste, dann ändert sich die Farbe des Lichts und es beginnt die Sequenz des Pokémon-Fangens. Als Zeichen, dass dieses Replikat nicht irgendein Replikat ist, gibt es auch noch ein einzigartiges, nummeriertes Hologramm.

So feiert Pokémon den Geburtstag mit uns

Anders als die Zelda-Serie ließ uns Pokémon auch nicht mit der Party alleine. Bei Pokémon Presents am Freitag gab es allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt und soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Die Remakes sollen noch in diesem Jahr weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Außerdem gab es einen neuen Trailer zu New Pokémon Snap, das schon am 30. April erscheint.

Schon vorher wird Peripherie-Hersteller PowerA einen neuen Enhanced Wireless Controller im Pikachu-Design anlässlich des 25. Geburtstags veröffentlichen. Außerdem gibt es eine optisch passende Tragetasche für eure Switch. Controller und Tasche könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen.

Geschmückt wird der lizenzierte Controller ebenso wie die Tasche neben Pikachu auch von einer „025“. Die Pokédex-Nummer von Pikachu, ganz gut passend zum 25. Geburtstag von Pokémon. Zufälle gibts.

Fans können sich derzeit außerdem zwei Gratis-Pokémon für Pokémon Schwert und Schild holen. Die aktuelle Verteilaktion eines Schillerndes Riffex für Pokémon Schwert und Schild gehört allerdings nicht zur Party rund um den 25. Geburtstag. Damit feiert man die Veröffentlichung der neuen Sammelkartenerweiterung Glänzendes Schicksal*. Das singenden Pikachu gibt es anlässlich der P25-Kollaborationen von The Pokémon Company.

Bildmaterial: Pokémon, Zavvi, The Pokémon Company