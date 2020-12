Persona-Serie: Pläne für die Feier des 25. Geburtstags sind in Arbeit

Wie geht es weiter mit der Persona-Serie? Das fragt man sich nur in Japan. Hierzulande steht natürlich die Veröffentlichung von Persona 5 Strikers erst noch bevor. Aber im Osten weiß man nicht so richtig, auf was man sich als Persona-Fan aktuell freuen soll. Dabei steht 2021 der 25. Geburtstag der Serie bevor! 1996 erschien nämlich mit Revelations: Persona der erste Teil der Ableger-Serie von Shin Megami Tensei.

Persona-Team-Director Kazuhisa Wada wurde von der Famitsu ebenfalls befragt, was seine Wünsche und Erwartungen für das neue Jahr sind. Sein Schlüsselwort für 2021 ist ein kleiner Satz, leider auch recht kryptisch: „Meine ursprünglichen Absichten verwirklichen“.

Aber er weiß auch, dass die Persona-Serie bald 25 Jahre alt wird. „Mein Projekt ist stetig in Arbeit“, sagt er. Und man weiß nicht, was er damit meint. Aber: „Dank euch allen wird die Persona-Serie ihren 25. Geburtstag feiern. Wir haben spannende Pläne in Arbeit, bitte freut euch darauf.“

Was meint ihr, wie Atlus den Geburtstag feiern wird? Falls ihr möchtet, könnt ihr erstmal mit einer Vorbestellung von Persona 5 Strikers feiern. Die Erstauflage mit Boni ist bereits vorbestellbar.

Die Interviews der Famitsu zu Jahresausklang

In der aktuellen Ausgabe befragt die japanische Famitsu wie in jedem Jahr zum Ausklang Dutzende EntwicklerInnen nach ihren Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Mit dabei war unter anderem Naoki Yoshida, der Fans im neuen Jahr mit Final Fantasy XVI überraschen möchte. Aber auch Yoshinori Kitase, der uns verkündet, dass die neue Welt von Final Fantasy VII mit dem Remake gerade erst ihren Anfang gefunden hat.

Und Katsura Hashino von Atlus hat uns einmal mehr versprochen, dass wir bald etwas zu Project Re Fantasy erfahren. Von Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi haben wir erfahren, dass sein neues Spiel Fantasian im neuen Jahr erscheinen wird. Und Hideki Kamiya hat uns mal wieder in Sachen Bayonetta 3 vertröstet.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Strikers, Atlus, Koei Tecmo, Omega Force