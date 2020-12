JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2020

Platz 2: Cyberpunk 2077



Selten habe ich mich so lange und so eifrig auf einen Titel gefreut wie auf Cyberpunk 2077. Da allein das Setting bei mir für Begeisterungsstürme sorgt, konnte ich es natürlich nicht erwarten, endlich in die wunderbar dunstige Atmosphäre von Night City einzutauchen. Cyberpunk 2077 strotzt nur so vor einfallsreichen Quests und interessanten Features und bietet mit Night City einen interessanten und gefährlichen Schauplatz. Eigentlich alles, was ich mir von dem Titel erhofft habe, wären da nicht die unzähligen und teils sogar Fortschritt vernichtenden Bugs. Dank so eines Bugs durfte ich nach ca. 5 Stunden Spielzeit komplett von vorne beginnen. Das ist zwar ärgerlich, dennoch ist Cyberpunk 2077 genau das, was ich mir von einem Titel dieser Art erhofft habe. Trotz der vielen Bugs und Glitches kann ich also sagen, Cyberpunk 2077 ist auf jeden Fall einen Blick wert, allein wegen der wunderschön dystopischen Atmosphäre und der schönen Spielwelt.