Bayonetta 3: Hideki Kamiya zum Stand der Entwicklung in der Famitsu

Am 8. Dezember 2017 wurde Bayonetta 3 bei The Game Awards angekündigt. Die Ankündigung jährt sich also das dritte Mal und seitdem wissen wir vom Spiel: genau gar nichts. In den Entwickler-Kurzinterviews der Famitsu zum Jahreswechsel kam auch Hideki Kamiya zu Wort, der Bayonetta-Fans mal wieder vertröstete.

„Zunächst einmal: Viele Menschen machen sich Sorgen um Bayonetta 3, da seit der Ankündigung keine neuen Informationen mehr veröffentlicht wurden“, weiß Kamiya zu berichten. Die Verifizierung neuer Systeme (damit meint er wohl Entwicklertools) sei gut verlaufen und die Entwicklung schreitet gut voran, die Fans sollten bitte Geduld haben. In Klammern setzte er hinter seinen Kommentar: „Das ist eine Kopie von meinem Kommentar für 2020.“ Klingt nicht besonders vielversprechend für 2021.

Ob wir im neuen Jahr endlich mehr zu Bayonetta 3 sehen? Das Jahr ist lang. Wir sind also guter Dinge. Vielleicht sehen wir auch mehr zu Project G.G. – dieser Titel wurde erst im Februar 2020 angekündigt. Bei Project G.G. handelt es sich um das erste Spiel in der Geschichte von Platinum Games, über welches das Studio die volle Kontrolle hat und gleichzeitig als Publisher auftritt. „Es geht voran, bitte freut euch darauf“, sagt Kamiya kurz und knapp.

Die Interviews der Famitsu zu Jahresausklang

In der aktuellen Ausgabe befragt die japanische Famitsu wie in jedem Jahr zum Ausklang Dutzende EntwicklerInnen nach ihren Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Mit dabei war unter anderem Naoki Yoshida, der Fans im neuen Jahr mit Final Fantasy XVI überraschen möchte. Aber auch Yoshinori Kitase, der uns verkündet, dass die neue Welt von Final Fantasy VII mit dem Remake gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Und Katsura Hashino von Atlus hat uns einmal mehr versprochen, dass wir bald etwas zu Project Re Fantasy erfahren. Von Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi haben wir erfahren, dass sein neues Spiel Fantasian im neuen Jahr erscheinen wird.

Bildmaterial: Nintendo