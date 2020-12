Fantasian von Final-Fantasy-Erfinder Sakaguchi ist „nahe der Fertigstellung“

In der aktuellen Ausgabe befragt die japanische Famitsu wie in jedem Jahr zum Ausklang Dutzende EntwicklerInnen nach ihren Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Mit dabei war unter anderem Naoki Yoshida, der Fans im neuen Jahr mit Final Fantasy XVI überraschen möchte. Aber auch Yoshinori Kitase, der uns verkündet, dass die neue Welt von Final Fantasy VII mit dem Remake gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Und Katsura Hashino von Atlus hat uns einmal mehr versprochen, dass wir bald etwas zu Project Re Fantasy erfahren.

Und auch Hironobu Sakaguchi hat ein paar Zeilen für uns.

Als im März 2019 Apple Arcade angekündigt wurde, hörte man nach langer Zeit auch mal wieder etwas von Hironobu Sakaguchis Studio Mistwalker. Das Entwicklerstudio des Final-Fantasy-Erfinders brachte auf seinem Höhepunkt Spiele wie The Last Story hervor. Aktuell entwickelt man dort Fantasian, ein zumindest optisch schon mal sehr interessantes Spiel für Apple Arcade. Doch um das Projekt blieb es größtenteils still.

In dem RPG sollen Dioramen eine wichtige Rolle spielen, darüber hinaus weiß man noch nicht so richtig, was Fantasian wird. Der Famitsu sagte Sakaguchi, das Spiel sei nun seit drei Jahren in Entwicklung und endlich nahe der Fertigstellung. „Es wird 2021 für Apple Arcade erscheinen“, so Sakaguchi. Na, das ist doch mal eine Ansage.

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker