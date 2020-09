Sonntagsfrage: Was war euer Highlight aus der Nintendo Direct zu Super Mario 35?

Am 3. September überraschte Nintendo passend zum Geburtstag von Mario wieder einmal mit einer Spontanausgabe von Nintendo Direct in Form einer „Anniversary Direct“. Wobei, so ganz überraschend war es nun nicht. In den letzten Wochen tauchten immer wieder Gerüchte auf. Diese sprachen von einer Sammlung der klassischen 3D-Marios. Mit Super Mario 3D All-Stars hat sich dieses Gerücht bewahrheitet. In der Sammlung befinden sich für Nintendo Switch optimierte Versionen von Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy.

Doch das war nicht alles. Für die kommenden Monate kündigte Nintendo weitere Kooperationen und Merchandise mit dem roten Klempner an. So wird es ein spezielles Splatfest in Splatoon 2 geben und Klempnerkleidung in Animal Crossing: New Horizions.

Videospiele kamen in der Direct natürlich auch nicht zu kurz. Super Mario 3D World erhält eine Umsetzung für Switch, für AbonnentInnen von Nintendo Switch Online gibt es Super Mario All-Stars mit überarbeiteter Grafik und die Battle-Royale-Variante Super Mario Bros. 35. Sogar eine „neue“ Konsole erscheint im November. Mit einigen Extras erscheint das Original Super Mario Bros. mit auf einem neu aufgelegten Game-&-Watch-System.

Anders als vermutet, veröffentlicht Nintendo dieses Jahr also doch noch Spiele. Der Fokus mag nicht jedem gefallen, jedoch hat sich Nintendo das wahrscheinlich auch anders gedacht. Ein paar schöne Dinge hat die Direct euch präsentiert. Aus diesem Grund wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage wissen, was euer Highlight aus der Direct war? Mehrfachnennungen sind möglich!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 30. August