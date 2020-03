Medienberichte: Zahlreiche Super-Mario-Remaster für Nintendo Switch zum 35. Geburtstag

Glaubt man aktuellen Gerüchten, welche in den durchaus renommierten Medien VGC und Eurogamer ihren Ursprung haben, dann hat Nintendo große Pläne für den 35. Geburtstag von Super Mario.

Mit Super Mario Odyssey hat Nintendo Switch bereits einen ausgezeichneten 3D-Mario-Titel. Manchmal bleibt es in einer Generation dabei. Manchmal gibt es noch ein 3D-Mario. Meistens aber gibt es aber auch Remaster oder Neuveröffentlichungen. Dass Super Mario 3D World eines Tages auf Nintendo Switch landen könnte, ist angesichts der vielen Wii-U-Portierungen sicherlich die kleinste Überraschung.

3D-Mario-Favoriten und „weitere Spiele“

Eurogamer bestätigte die Berichte von VGC mit eigenen Quellen und demnach soll eine Deluxe-Version von Super Mario 3D World mit neuen Levels für Switch veröffentlicht werden. Außerdem seien Remaster von Super Mario Galaxy und „einigen weiteren 3D-Mario-Favoriten“ geplant. Gematsu benennt diese „weiteren Spiele“ mit Super Mario Sunshine und Super Mario 64. Eurogamer wiederum bestätigte dann auch diese Nennungen mit den eigenen Quellen.

Beide Medien berichten zudem von einem neuen Paper Mario, das in Entwicklung sein soll. Die Gerüchte um ein Paper Mario halten sich ohnehin schon seit einigen Monaten. Nintendo wollte die Gerüchte natürlich nicht kommentieren. Emily Rogers, ehemalige Journalistin und nach wie vor eine recht angesehene, aber auch ziemlich bedeckte Nintendo-Quelle, twitterte schon am 17. März: „good year to be a plumber“.

Super-Mario-Event zur E3 2020 fällt ins Wasser

Laut VGC plante man zur E3 ein Super Mario 35th Anniversary Event, das nun natürlich mit der Absage der E3 ins Wasser fällt. Bei dem Event sollte es neben den zahlreichen Neuveröffentlichungen auch um den „Super Nintendo World“-Themepark von Universal gehen, ebenso um den neuen animierten Super-Mario-Film. Auch das kommende Super-Mario-LEGO hätte man bei der Gelegenheit wohl nochmal präsentiert.

Nun, was meint ihr. Was ist dran an diesen geballten Gerüchten?

Bildmaterial: Mario Tennis Aces, Nintendo / Camelot