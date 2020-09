Horizon Forbidden West und Sackboy: A Big Adventure erscheinen auch für PlayStation 4

Sony Interactive Entertainment gab kürzlich bekannt, dass Guerilla Games‘ Horizon Forbidden West und Sumo Digitals Sackboy: A Big Adventure neben PlayStation 5, auch ihren Weg auf PlayStation 4 finden werden. Damit gesellen sich die beiden Titel zu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, welches ebenso für Sonys Current-Gen-Konsole erscheinen soll.

Im entsprechenden PlayStation-Blog-Eintrag begründet Sony diese Entscheidung wie folgt:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure und Horizon Forbidden West erscheinen auch für PS4. Während diese drei Spiele entwickelt wurden, um auf PS5 seine einzigartigen Funktionen der nächsten Generation wie die Ultrahochgeschwindigkeits-SSD und den DualSense-Controller zu nutzen, können PS4-Besitzer diese Erfahrungen auch beim Launch genießen: Die digitalen PS4-Versionen davon enthalten ein kostenloses Upgrade für beide PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Versionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade für PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk enthalten.

Solltet ihr also vorerst nicht auf Sonys nächste Konsolengeneration umsteigen, könnt ihr auf der PS4 loslegen und die Titel gegebenenfalls kostenfrei auf die PS5-Variante upgraden.

Preis, Veröffentlichungsdatum und Final Fantasy XVI

Im Rahmen des gestrigen, zweiten „PlayStation 5 Showcase“ gab es einiges zu sehen. Sony eröffnete die Show etwa mit nichts geringerem als einem ersten Blick auf Final Fantasy XVI. Bluepoint Games‘ Remake des beinharten Demon’s Souls präsentierte sich mit Gameplay-Eindrücken und am Ende ließ man es sich nicht nehmen, auch das nächste God of War noch knapp anzukündigen.

Am wichtigsten jedoch: Endlich wurden Preis und Veröffentlichungsdatum von PlayStation 5 verkündet. Außerdem gingen kurz nach dem Showcase auch schon diverse Vorbestellungsmöglichkeiten online.

Sackboy: A Big Adventure ist am 12. November in Nordamerika und Japan und am 19. November in Europa geplant. Horizon Forbidden West soll 2021 erscheinen.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony / Guerrilla Games