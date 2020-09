PlayStation 5 erscheint am 19. November für 499 Euro hierzulande

Jetzt ist es ganz offiziell. Zum Ende des heutigen PlayStation 5 Showcase hat Sony das große Geheimnis gelüftet und sowohl den Veröffentlichungstermin als auch endlich die Preise von PlayStation 5 vorgestellt. 499,99 Euro – 19. November. Das sind die wichtigen Eckpunkte für die meisten.

Dass die Konsole in den USA ein wenig früher erscheinen könnte, dafür gab es zuletzt schon einige Anhaltspunkte. Tatsächlich kommt es noch dicker. PlayStation 5 wird in den USA und Japan sowie weiteren Ländern wie Kanada, Australien und Neuseeland bereits am 12. November 2020 erscheinen. Im „Rest der Welt“ – dazu zählt auch Europa – erst am 19. November.

Mit dem Preis zieht Sony mit Microsoft gleich und das hatten wohl auch die allermeisten Fans erwartet. Die Digital Edition der PlayStation 5 kostet allerdings 399 Euro und ist damit 100 Euro teurer als die Xbox Series S. Allerdings bietet die Digital Edition der PS5 dem Vernehmen nach auch die gleiche Leistung wie ihr großer Bruder.

Nun – was sagt ihr. Day-One?

Bildmaterial: Sony