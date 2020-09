Demon‘s Souls Remake präsentiert sich mit neuen Gameplay-Szenen für PlayStation 5

Der japanische Publisher und Entwickler Sony veröffentlichte beim PlayStation 5 Showcase einen 5-minütigen Gameplay-Trailer zum kommenden Remake von Demon‘s Souls für PlayStation 5. Der neue Trailer zeigt uns erstmals eine längere Gameplay-Sequenz des von Bluepoint Games entwickelten Remakes und glänzt dabei mit toller Optik und wundervollen und sehr stimmungsvollen Lichteffekten.

In Demon‘s Souls werdet ihr in das von Nebel umwobene Königreich Boletaria zurückgeschickt, wie ihr es niemals zuvor gesehen habt. Hier bedeutet der Tod nicht das Ende, und erneut erscheinen die Herausforderungen unüberwindbar. Diese dunkle Welt saugt euch mit ihren prächtigen Schauplätzen und schaurigen Klängen in sich auf. Durch die Kraft des haptischen Feedbacks spürt ihr jeden intensiven Schlag, was selbst die kleinsten Siege versüßt.

So nah an der Vorlage wie nur möglich

Der Entwickler Bluepoint Games gab außerdem bekannt, dass man sich so nah an die Vorlage halten wolle, wie es nur möglich sei. Die gesamte Welt von Boletaria soll dynamischer, lebendiger und noch furchteinflößender wirken, als es noch im Original von 2009 der Fall war.

Dafür sollen unter anderem die neuen Lichteffekte, welche beeindruckende Lichtstimmungen und Schattenwürfe ermöglichen, sowie das neue Controller-Feedback-Feature der PlayStation 5 sorgen. Dieses neue Feature soll jede noch so kleine Bewegung und Aktion die man im Spiel ausführt, völlig individuell per Rumble-Feature auf den Controller übertragen. So wird der Spieler noch tiefer in diese bedrohliche Welt gesaugt.

Das Remake zu Demon‘s Souls wird für PlayStation 5 erscheinen, so viel ist klar. Auch der Termin steht fest: es wird ein Launchtitel für Sonys neue Konsole sein. Die erste Version des PlayStation-Trailers bot zudem ähnlich wie der Trailer zu Final Fantasy XVI einen Hinweis auf eine PC-Version und Zeitexklusivität für PS5. Der Trailer wurde allerdings offline genommen. Update: Gegenüber Kotaku nannte Sony die Infos zur PC-Version und „anderen Konsolen“ einen „Fehler“. „Menschliches Versagen“. Nun. Kann ja mal passieren.

Der neue Gameplay-Trailer zu Demon‘s Souls

