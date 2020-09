Ein neues God of War entsteht bei Sony Santa Monica für PlayStation 5

Sony und Entwickler Sony Santa Monica haben im Rahmen des abendlichen PlayStation 5 Showcase einen neuen Teil der erfolgreichen „God of War„-Reihe für PlayStation 5 angekündigt. Ganz zum Ende der Show gab es einen Teaser, der allerdings kaum etwas verrät, außer dass sich das Spiel eben in Entwicklung befindet. Das Video endet mit: „Ragnarök is coming“.

Allerdings: Mit 2021 gibt es bereits ein geplantes Veröffentlichungsjahr. Ob man das halten kann, wird sich natürlich zeigen. So oder so dürfte sich für Sony-Fans nichts ändern. Mit einem neuen God of War dürften wohl die meisten gerechnet haben!

Der offizieller Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: God of War, Sony Santa Monica Studio / Sony