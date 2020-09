Die Trails-Spiele konnten sich bisher fünf Millionen Mal verkaufen

Falcom hat neue weltweite Verkaufszahlen für die Trails-Spiele aus der „The Legend of Heroes“-Reihe genannt. Demnach konnte man die stolze Marke von fünf Millionen Einheiten knacken. Seit Anfang August sind somit 300.000 Exemplare hinzugekommen.

Dieser Sprung ist durch die Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki in Japan am 27. August für PlayStation 4 zu erklären. In den japanischen Verkaufscharts wies man zuletzt knapp 100.000 physisch verkaufte Einheiten aus. Die Veröffentlichung erfolgte jedoch auch in Asien mit chinesischen und koreanischen Sprachfassungen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es nach wie vor nicht.

Und im Westen?

Die The-Legend-of-Heroes-Reihe erhält auch hierzulande in letzter Zeit gute Nachrichten. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III* erhielt Umsetzungen für PCs (23. März) und Nintendo Switch (30. Juni), welche die westliche PlayStation-4-Version von letztem Oktober ergänzen. Folgerichtig war da nur die Ankündigung, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV* für PlayStation 4 hierzulande am 27. Oktober folgt, im nächsten Jahr dann auch für Nintendo Switch und PCs. NIS America übernimmt den Vertrieb. Zuletzt machte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo auch Hoffnung auf Lokalisierungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4.

