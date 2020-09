Beweist ab sofort euer Rhythmusgefühl in der Demo zu Mad Rad Dead

NIS America stellt allen neugierigen Rattenfans mit Taktgefühl ab sofort eine kostenlose Demo zu Mad Rat Dead zur Verfügung. Auf PlayStation 4 und Nintendo Switch könnt ihr so die ersten fünf Level anspielen und den Highscore in die Höhe schrauben. Über weitere Hörproben aus dem Genre-typisch natürlich wichtigen Soundtrack berichteten wir bereits. Gameplay-Material findet ihr beispielsweise hier.

In Mad Rat Dead müssen die Level im Takt der Musik gemeistert werden. Dazu gilt es, verschiedene Aktionen wie Sprint, Sprung, Luftsprint, Wandsprung, Tanz und Angriff geschickt zu kombinieren. Wer eine Herausforderung sucht, kann sich zudem an einem härteren Schwierigkeitsgrad versuchen. Die 2D-Level sind in bunter Comicgrafik gehalten, am Ende einer Stage wartet eine Highscore-Auswertung. Falls ihr einen Fehler macht, könnt ihr zurückspulen.

Ratte rächt rhythmisch

Die Geschichte des knallbunt gehaltenen Spiels präsentiert sich eher düster, denn im Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer nun toten Laborratte, welche von der Rattengöttin noch einen Tag geschenkt bekommt. Dieser wird nun für die Rache an den Menschen verwendet.

Der Protagonist, Mad Rat genannt, hasst nicht nur Menschen, sondern auch Katzen. Sein Lieblingsessen Käse konnte Mad Rat jedoch nie essen. Er hilft jedoch, wenn jemand in der Klemme steckt.

Mad Rat Dead erscheint für PS4 und Switch am 30. Oktober in Europa. Die „Heart Pounding Edition“, welche neben dem Spiel und einer speziellen Verpackung den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und eine physische Kassette (die Älteren unter uns erinnern sich) enthält, kann für PlayStation 4 aktuell im NISA EU Store vorbestellt werden, für Nintendo Switch ist diese inzwischen vergriffen. Die normale Handelsversion findet ihr auch bei Amazon*.



Der Trailer zur Demo

