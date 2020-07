Final Fantasy VII Remake: Dieses Buch empfiehlt Nomura für noch mehr Hintergründe

Das Final Fantasy VII Remake spielt zwar nur in Midgar und zeigt damit einen fast vernichtend kleinen Anteil der groß(artigen) Welt von Final Fantasy VII. Aber das, was die Fans geboten bekamen, hat den meisten mindestens gut gefallen. Dazu zählen auch die vielen Ergänzungen und Neuerungen an der Story und den Charakteren.

Jessie, Biggs und Wedge waren schon im Original mit dabei, aber gemessen am Gesamtspiel spielten sie eigentlich kaum eine Rolle. Im Final Fantasy VII Remake ist das anders. Jessie hat sich sogar zu einem der beliebtesten Charaktere gemausert, wie eine Umfrage der Famitsu ergab. Es sei „von Anfang an geplant gewesen“, dass sie im Remake so viel Aufmerksamkeit erhält. „Aber… dass sie so beliebt wird, das hätte ich auch nicht gedacht“, erklärt Nomura in einem neuen Interview mit der Famitsu (übersetzt von Aitai Kimochi).

Die Handmassage und die Alterseinstufung…

Neben den drei Widerstandskämpfern gibt es auch weitere Charaktere, von denen manche ganz neu sind. Das sind zum Beispiel Andrea Rhodea, Madam M und Chocobo Sam. „Ihre Persönlichkeiten waren zunächst nicht so ausgearbeitet. Wir haben ihre Designs erst nicht so reichhaltig geplant. Ich denke, ihre Stimmen und ihr Schauspiel haben eine große Rolle gespielt. Was übrigens die Handmassage angeht… in einer Stadt wie dieser… naja, die Alterseinstufung wäre vermutlich nach oben gegangen, deshalb konnten wir hier nicht weitergehen als wir gingen.“

Von anderen Charakteren wiederum könntet ihr glauben, sie seien neu. Das sind zum Beispiel Leslie und Kyrie. Sie kamen aber in der Compilation of Final Fantasy VII bereits vor. Leslie trefft ihr im Remake im Wallmarkt, wo er als einer der Handlanger von Don Corneo arbeitet. Auf Kyrie trefft ihr im Spiel u. a. in Sektor 7. Die Famitsu wollte von Nomura wissen, ob man sie aus „Fan-Service“-Gründen einfügte.

„Ihre Geschichten sind Teil der Compilation“, so Nomura. „Nojima-san und ich planten von Beginn an, sie mit einzufügen. „Wir dachten, es wäre für sie selbstverständlich, wenn sie an diesem Ort und zu dieser Zeit in der Geschichte erscheinen, also haben wir sie drin gelassen“, erklärt Nomura weiter. „Wenn man mehr über die beiden wissen wollt, nachdem ihr Final Fantasy VII Remake gespielt habt, dann empfehle ich den Spielern die Light-Novel Final Fantasy VII Turks: The Kids Are All Right zu lesen“, so Nomura.

Tatsächlich wurde der Roman im letzten Jahr lokalisiert und steht nun in englischer Sprache zur Verfügung. Das Buch wurde von Kazushige Nojima geschrieben und ergänzt die Compilation um weitere Hintergründe. Leslie und Kyrie sind Protagonisten der Geschichte.

Die aktuelle Lage um Final Fantasy VII Remake Episode 2

Zuletzt äußerte sich Produzent Yoshinori Kitase zur aktuellen Lage bezüglich der zweiten Episode von Final Fantasy VII Remake und wir haben dies und die bisherigen Ereignisse in einem großen Artikel zusammengefasst. Nomura ergänzte in dieser Woche, man wolle Teil 2 so schnell wie möglich veröffentlichen. Außerdem berichteten wir kürzlich über Square Enix‘ Pläne „das ganze Jahr über neue Spieler zu gewinnen“.

Wenig verwunderlich, wo die Verkaufszahlen das Unternehmen sicher überzeugt haben dürften. In Deutschland vermeldete der Branchenverband game schon kurz nach dem Launch über 100.000 verkaufte Einheiten des Final Fantasy VII Remake. Inzwischen dürfte sich das Spiel stramm auf die 200.000 Einheiten bewegen, doch bisher gab es den entsprechenden Sales Award noch nicht. Auch nicht im Juni, als The Last of Us Part II zuletzt abräumte.

via Famitsu, übersetzt von Aitai Kimochi, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO