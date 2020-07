Final Fantasy VII Remake: Teil 2 soll „so schnell wie möglich“ erscheinen

Geht weiter, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Ehrlich. Neu ist an dieser Neuigkeit eigentlich nur, dass Tetsuya Nomura einmal mehr nichts Neues zu sagen hat. In der Famitsu gibt es in dieser Woche ein Interview mit den Machern von Final Fantasy VII Remake, das vermutlich viel mehr zu bieten hat, als das, worüber heute vor allem berichtet wird. Das wird sich zeigen, wenn es erste komplette Übersetzungen gibt.

Die Runde macht aber heute erstmal die Information, die eigentlich keine ist. Nomura sagt im Interview nämlich, die Produktion in vollem Gange ist. Das wissen wir schon seit Monaten. Und, dass Final Fantasy VII Remake Episode 2 „so schnell wie möglich“ erscheinen soll. Denn das wollen die Fans und natürlich wollen das auch die Entwickler. Was natürlich auch immer das Ziel sein muss, ist das bestmögliche Spiel. Auch das verspricht Nomura, der das zweite Spiel der „mehrteiligen Serie“ in einer „noch besseren Qualität“ abliefern möchte.

Konkret sagt Nomura, abgetippt von ryokutya2089 und übersetzt von @aitaikimochi:

„Wir wissen, dass alle den nächsten Teil möglichst schnell haben möchten. Wir wollen ihn auch so schnell wie möglich abliefern. Wir sehen auch die Qualität des ersten Teils und wir hoffen, den nächsten Teil qualitativ noch hochwertiger zu gestalten um eine noch bessere Erfahrung zu bieten. Wir wollen ihn so schnell wie möglich veröffentlichen, bitte geduldet euch. Ich denke, wir können eine klare Richtung bekannt geben, wenn wir den nächsten Teil offiziell ankündigen.“

Darüber hinaus gibt es auch schon ein paar weitere Kleinigkeiten aus dem Interview. So wurde Jessie in einer Umfrage der Famitsu nach dem beliebtesten Charakter Vierter. Nomura sagte dazu lachend, das hätte er nicht erwartet. Zu Roche, einem neuen Charakter, sagt Nomura, die Chancen stehen gut, ihn auch im nächsten Teil zu sehen.

Die aktuelle Lage um Final Fantasy VII Remake Episode 2

Zuletzt äußerte sich Produzent Yoshinori Kitase zur aktuellen Lage bezüglich der zweiten Episode von Final Fantasy VII Remake und wir haben dies und die bisherigen Ereignisse in einem großen Artikel zusammengefasst. Außerdem berichteten wir kürzlich über Square Enix‘ Pläne „das ganze Jahr über neue Spieler zu gewinnen“.

Wenig verwunderlich, wo die Verkaufszahlen das Unternehmen sicher überzeugt haben dürften. In Deutschland vermeldete der Branchenverband game schon kurz nach dem Launch über 100.000 verkaufte Einheiten des Final Fantasy VII Remake. Inzwischen dürfte sich das Spiel stramm auf die 200.000 Einheiten bewegen, doch bisher gab es den entsprechenden Sales Award noch nicht. Auch nicht im Juni, als The Last of Us: Part II zuletzt abräumte.

