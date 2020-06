Resident Evil Village jagt euch im nächsten Jahr Angst ein

Es geisterte bereits einige Male durch die Gerüchteküche, gestern machte Capcom jedoch ernst beim „The Future of Gaming“-Event und kündigte Resident Evil Village an. Diesmal verschlägt es Chris Redfield in eine verschneite Umgebung. Das Horror-Spiel soll im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X und PCs via Steam erscheinen.

Im achten Teil der Survival-Horror-Reihe geht es um ein – ja, man kann es ahnen – unheimliches Dorf. Die Handlung spielt sich einige Jahre nach Resident Evil 7 ab. Mia und Ethan aus dem Vorgänger sind nun wieder glücklich vereint. Aber der nächste Schrecken lauert bereits. Wieso taucht plötzlich Chris Redfield auf und was sind seine Absichten? Und was hat es mit dem Dorf auf sich?

Mit dem neuen Ableger kehrt Resident Evil zur First-Person-Ansicht zurück. Der Fokus soll auch wieder mehr auf Kämpfen und Erkundung liegen.

