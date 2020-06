Schnappt euch alle Bugsnax um das Rätsel der Snaktooth-Insel zu lösen

Entwickler Young Horses kündigte im Rahmen des »Future of Gaming«-Events Bugsnax für PlayStation 4 und PlayStation 5, sowie PCs über den Epic Games Store an. Erwarten könnt ihr den Titel zur kommenden Weihnachtszeit, also auch im Veröffentlichungszeitraum von PlayStation 5.

Die Entwickler waren zuvor für Octodad: Dadliest Catch zuständig und wollen dessen herrlich skurrilen Kern in diesem Projekt wohl beibehalten. In Bugsnax spielen nämlich die gleichnamigen Lebewesen eine zentrale Rolle, die eine Mischung aus Snack und Insekt sind.

Eine mysteriöse Insel

Schauplatz des Spiels ist die Insel Snaktooth, auf der die Bugsnax zuhause sind. Nachdem ihr von der unerschrockenen Forscherin Elizabert Megafig eingeladen werdet, macht ihr euch auf den Weg zur Insel, nur um festzustellen, dass besagte Forscherin verschwunden ist und deren Camp verwüstet wurde. Zu allem Überfluss wurden auch die Bewohner des Camps auf der ganzen Insel verstreut und sind kurz vor dem Verhungern.

Hier kommt ihr ins Spiel. Es gilt nun, die Rätsel der Snaktooth-Insel zu lösen. Die leitenden Fragen dabei sind: Was ist mit Lizbert geschehen? Was sind die Bugsnax überhaupt und wo kommen sie her? Vor allem jedoch: wieso schmecken sie so gut?

Schnappt sie euch alle

Bei der Aufklärung dieser Mysterien gilt es, alle 100 Bugsnax zu entdecken, erforschen und schließlich einzufangen. Dabei sollen euch verschiedene Erfindungen und Köder helfen, damit ihr hoffentlich mehr über Lizberts Verschwinden in Erfahrung bringen könnt.

Während dieser Sammelaktion könnt ihr unterschiedliche Biome der Insel durchqueren und dort den verschiedenen Camp-Bewohnern den Weg zurück zu ihrem Zuhause zeigen. Füttert ihr die Bewohner mit Bugsnax, könnt ihr deren Aussehen mit verschiedenen Looks anpassen.

Ankündigungstrailer

Unten könnt ihr euch den Trailer anschauen, der ebenfalls beim »Future of Gaming«-Event gezeigt wurde.

via Gematsu, Bildmaterial: Bugsnax, Young Horses