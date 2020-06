Deutsche Verkaufscharts: 51 Worldwide Games klettert aufs Switch-Podium

Während derzeit allerhand los ist, was kommende Games angeht, herrscht bei den aktuell veröffentlichten Spielen eher eine kleine Flaute. Das zeigt sich auch in den ruhigen Verkaufscharts aus Deutschland. Viel ist nicht passiert im Vergleich zur Vorwoche.

Die Spielesammlung 51 Worldwide Games von Nintendo für Nintendo Switch knobelt sich einen dritten Platz in den Switch-Handelscharts ab. An Animal Crossing: New Horizons ist kein Vorbeikommen. Den zweiten Platz holt sich Neueinsteiger Ring Fit Adventure, das ein paar Tage lang mal sowas wie „im Handel erhältlich“ war*.

In den Xbox-One-Charts schiebt sich Wiedereinsteiger Ori and the Will of the Wisps bis auf den ersten Platz vor und verdrängt dabei sogar die bissigen Maneater auf die dritte Stelle. Silber holt GTA V. Das wiederum behält in den PS4-Rankings die Oberhand. Hier profitiert The Last of Us Remastered vom kommenden Part II und schiebt sich bis auf den zweiten Platz vor.

via GfK, Bildmaterial: 51 Worldwide Games, Nintendo