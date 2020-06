Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören diesmal unter anderem der heißerwartete Endzeit-Blockbuster The Last of Us Part II (PS4), das Rollenspielepos Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch) sowie das Full-Motion-Abenteuer Death Come True (Switch), aus der Feder von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka.

The Last of Us Part II (PS4) – 10/10/10/9 [39/40]

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch) – 8/9/10/9 [36/40]

Death Come True (Switch) – 9/8/10/7 [34/40]

Harukanaru Toki no Naka de 7 (Switch) – 8/8/9/9 [34/40]

Brigandine: The Legend of Runersia (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]

Synaptic Drive (Switch) – 7/6/8/7 [28/40]

Landwirtschaft-Simulator 20 (Switch) – 7/6/6/6 [25/40]

