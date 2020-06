Dieses Pokémon-Spielzeug finden Fans jetzt im Happy Meal bei McDonald’s in Japan

Über die Jahre gab es unzählige Kollaborationen zwischen Nintendo, The Pokémon Company und McDonald’s, auch hier bei uns in Deutschland. Manchmal fragt man sich schon, wie gut manche Brandings zusammenpassen. Aber „gut“ ist in dem Falle wohl, was das Marketing daraus macht. Die Fußball-Nationalmannschaft isst ja auch Nutella. Was kann schon passieren?

In Japan geht die Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company und dem Fast-Food-Restaurant nun in eine neue Runde. Seit dem 19. Juni lockt wieder buntes Pokémon-Spielzeug in den Happy Meals in die Filialen. Diesmal gibt es Spielzeug, das ganz offensichtlich auch auf den Start des neuesten Pokémon-Kinostreifens Koko vorbereiten soll. Der Film soll in Japan nach einer Verschiebung am 7. August an den Start gehen. Das Spielzeug könnt ihr euch im Trailer ansehen. Ein Pikachu-Kompass zum Beispiel, oder aber ein Besteck-Set für die Wildnis. Für verblüffte Kinderaugen soll ein Pikachu-Periskop und ein Vergrößerungsglas sorgen.

Vielleicht geht das Spielzeug auch hierzulande an den Start, wenn der Kinofilm näher rückt?

via GoNintendo, Bildmaterial: Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak / McDonald’s