Aya and the Witch: Seht euch erste Bilder zum 3DCG-Film von Studio Ghibli an

Anfang diesen Monats berichteten wir von der neuen Studio-Ghibli-Produktion unter der Leitung von Gorô Miyazaki, dem Sohn des Märchenmeisters Hayao Miyazaki. Nun veröffentlichten das Traditionsstudio und NHK ein erstes Key Visual zu Aya and the Witch (jap.: »Aya to Majo«) und zudem eine Auswahl aus Bildeindrücken aus dem Film.

Die große Besonderheit an Aya and the Witch: bei der Produktion handelt es sich um den ersten 3DCG-Film in der 35-jährigen Geschichte des Studios, das sonst nur für traditionell handgezeichnete Animation bekannt und beliebt ist.

Aya and the Witch basiert auf dem Roman* »Earwig and the Witch« von Autorin Diana Wynne Jones. Diese lieferte auch schon die Roman-Vorlage für eine weitere gelobte Ghibli-Adapation – Das wandelnde Schloss. Während es sich Gorô Miyazaki für das Projekt auf dem Regiestuhl bequem machte, half Ghibli-Urgestein Hayao Miyazaki bei der Planung und Entwicklung, während Studio-Mitbegründer Toshio Suzuki als Produzent auftritt und Joe Hisaishi wie üblich die Musik beisteuert.

Schon im Winter dieses Jahres sollen sich japanische Zuschauer einen Eindruck dieses Experiments machen können – Aya and the Witch wird dann nämlich im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Als internationaler Lizenzgeber tritt erneut das französische Unternehmen Wild Bunch auf. Weiterhin sollte der Film Teil der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele von Cannes sein, welche aufgrund der COVID-19-Pandemie entfallen musste.

Wann Aya and the Witch außerhalb von Japan veröffentlicht werden soll, steht bislang noch nicht fest. Das Key Visual sowie die ersten Bilder aus dem Film könnt ihr euch zum Beispiel bei Kotaku ansehen, veröffentlicht wurden sie von Comic Natalie.

via Siliconera, Bildmaterial: Aya and the Witch, Studio Ghibli / NHK Enterprise