Nach der Pokémon Presents ist vor der Pokémon Presents! Zum Ende der heutigen Ausstrahlung, welche mit New Pokémon Snap für Nintendo Switch schon eine schöne Neuankündigung bot, kündigte The Pokémon Company sogleich Nachschub an. In einer Woche am 24. Juni will man ein „weiteres großes Projekt“ vorstellen.

Bis dahin kann munter geraten werden! Was sind eure Tipps?

Bildmaterial: The Pokémon Company