The Pokémon Company entschuldigt sich für Pokémon in letzter Zwielichtschwingen-Episode

Letzte Woche veröffentlichte The Pokémon Company die vierte Episode des Kurz-Animes Pokémon: Zwielichtschwingen. Der Kurz-Anime ist dazu da, um die Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild zu begleiten und natürlich auch zu bewerben. In der neusten Episode geht es um die Arenaleiterin Kate und natürlich haben Fans bemerkt, dass Jugong in der Kurzserie mitspielt.

Nun sind die Pokémon, die in Pokémon Schwert und Schild vorkommen, bekanntlich ein ganz heißes Thema. Für viele Fans ist es noch immer schwer verdaulich, dass nicht der gesamte Pokédex in der achten Videospielgeneration verfügbar ist. Jugong ist ebenfalls eines der Pokémon, das nicht im Spiel ist. Wie also kann es im Kurzanime vorkommen? The Pokémon Company sah sich nun dazu veranlasst, sich für mögliche Irreführungen bei Twitter zu entschuldigen.

Im Juni wird die Erweiterung „Die Insel der Rüstung“* für Fans den Pokédex zumindest ein bisschen korrigieren. Dann nämlich sind neben vielen neuen Inhalten auch viele alte Pokémon geplant, die doch noch ihren Weg nach Galar finden werden.

via Nintendo Life, Bildmaterial: Pokémon: Zwielichtschwingen, The Pokémon Company / Studio Colorido