Zur Feier der Elektro-Pokémon: Pokémon-Kette für über 400 Euro vom Juwelier U-Treasure

Die Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company und dem japanischen Juwelier U-Treasure geht in die nächste Runde. Neu im Sortiment ist eine hochwertige Kette zur Feier der Pokémon vom Typ Elektro. Der Rest ist abhängig vom Geldbeutel des Trainers.

Die Silberkette kostet nur umgerechnet 94,00 Euro, während eine 18-Karat-Goldkette mit etwa 423,00 Euro zu Buche schlägt. Ab sofort kann die Kette im Onlineshop von U-Treasure reserviert werden, die Auslieferung soll erst im August 2020 beginnen.

Wer sich bis zum 26. Mai für einen Kauf entscheidet, bekommt zusätzlich noch ein Reinigungstuch mit dem Antlitz von Pikachu, Raichu und anderen Elektro-Pokémon. Sie kann man auch separat für umgerechnet 9,40 Euro kaufen. Was das Pokémon-Sortiment von U-Treasure noch so hergibt, erfahrt ihr in diesem Beitrag. U-Treasure hat leider nur einen japanischen Onlineshop mit sehr eingeschränkten englischen Sprachoptionen. Aber es gibt extra einen englischen Bestell-Guide für wohlhabende Pokémon-Fans in Übersee!

Es ist übrigens nicht die einzige Videospielkollektion von U-Treasure, die bekannt für derartige Modelle sind. Es gibt auch noch Kollektionen zu One Piece*, Monster Hunter* und sogar Kingdom Hearts*. Highlight der Monster-Hunter-Kollektion sind Figuren aus reinem Gold, wie ihr sie im Video unten seht. Das ist dann doch auch für die Hochzeit wohl nichts mehr. Kostenpunkt 8.800.000 Yen – umrechnen dürft ihr da mal selber.

via Siliconera, Bildmaterial: U-Treasure, The Pokémon Company