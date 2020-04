Pokémon: Hemden-Kollektion von Original Stitch jetzt um Johto-Designs erweitert

Im letzten Jahr machte die Modelinie Original Stitch unter Pokémon-Fans Schlagzeilen. Grund: Schicke Hemden. Diese sind nämlich jeweils einem Pokémon aus Kanto nachempfunden. Es gibt also 151 Designs. Alle sammeln ist möglich, aber verdammt teuer. Denn ein Hemd kostet je nach Größe zwischen 85 und 100 US-Dollar. Noch kostenintensiver wird es, wenn man sich nun auch noch die Johto-Hemden in den Schrank hängen möchte.

Nach den 151 Pokémon-Hemden der ersten Generation hat Original Stitch nun nämlich 100 neue Designs aufgenommen, die den Johto-Pokémon nachempfunden sind. Die Designs sind dabei auch noch anpassbar. Ihr könnt vollflächige Muster wählen, oder aber dezente Kragenmuster und einiges mehr. Der Onlineshop von Original Stitch versendet weltweit. Catch them all! Ein paar Fotos der Hemden in „natura“ seht ihr bei Dengeki Online oder auf diesem eigens eingerichteten Instagram-Account.

