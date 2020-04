Medienbericht: Sony plant eingeschränkte PlayStation-5-Produktion im ersten Jahr

In einem Artikel von Bloomberg sind einige Informationen zur PlayStation 5 aufgetaucht. Diese sind durchaus glaubwürdig, denn Mitautor Takashi Mochizuki ist bestens vernetzt und in der Regel ebenso informiert. Er hat also seine Quellen angezapft und dabei interessante Erkenntnisse gewonnen.

So sollen bis März 2021 von PlayStation 5 ungefähr fünf bis sechs Millionen Geräte hergestellt werden. Zum Vergleich hat sich Sonys PlayStation 4 zum damaligen Start in einem ähnlichen Zeitraum von zwei Quartalen noch 7,5 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl wäre damit natürlich nicht zu erreichen.

Wer nun glaubt, dafür seien Produktionsprobleme infolge der Corona-Pandemie verantwortlich, liegt jedoch falsch. Hier soll es laut informierten Kreisen keine Einschränkungen in der Kapazität geben. Sehr wohl davon beeinflusst wird bekanntlich aber die Enthüllung und Präsentation der Konsole der nächsten Generation. Die E3 2020 ist ganz abgesagt, die Gamescom 2020 findet nur digital statt. So ist auch die überraschende Enthüllung des DualSense-Controllers zu verstehen. Die Quellen sprechen davon, dies sei überhastet geschehen.

Hoher Preis – geringere Nachfrage?

Sony rechnet nämlich ganz generell mit einer geringeren PS5-Nachfrage zum Start. Das soll vor allem auch am hohen Startpreis liegen, welcher durch die technischen Spezifikationen verursacht werden soll. Spiele-Entwickler sollen mit einem Startpreis von 499 bis 549 US-Dollar rechnen, so der Bloomberg-Artikel. Dass der Preis höher ausfallen könne, hatte Takashi Mochizuki bereits im Februar berichtet. Einige Komponenten sind derzeit sehr gefragt und deswegen teurer.

Parallel will Sony die bestehenden PlayStation-4-Modelle zur Überbrückung verwenden. Hier stehen Preissenkungen sowohl für PlayStation 4 als auch PlayStation 4 Pro zur Diskussion. So sollen auch neue PlayStation-Plus-Abonnenten hinzukommen.

Die Produktion soll im Juni beginnen

All diese Informationen müssen aber auf jeden Fall noch mit gewisser Vorsicht genossen werden, da auch Sony die aktuellen Pläne – wenn denn die hier präsentierten Punkte stimmen – nochmals ändern könnte. Mit der Massenanfertigung von PlayStation 5 soll etwa im Juni begonnen werden, also bliebe dafür noch Zeit. Auf jeden Fall soll die neue Konsole jedoch weltweit gleichzeitig erscheinen, was bei PlayStation 4 noch nicht der Fall war.

Bisher deutet also alles darauf hin, dass Sonys PlayStation 5 Ende 2020 erscheint und etwas mehr kosten wird als die vorige Generation zum Start. Eine Verschiebung ist unwahrscheinlich, außer Microsofts Xbox Series X würde ebenfalls verschoben. Auch dies ist eine letzte Insider-Information.

via Bloomberg, Gematsu