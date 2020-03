Neue technische Daten zur PlayStation 5 enthüllt

In der heute ausgestrahlten Live-Übertragung verriet der leitende Systementwickler der PlayStation 5 Mark Cerny brandneue technische Details zu Sonys kommender neuer Heimkonsole. PlayStation 5 soll laut Cerny erstmals auf eine moderne und deutlich schnellere SSD statt wie bisher auf eine gewöhnliche HDD setzen. Speicher-, Lade- und Kopiervorgänge sollten somit deutlich beschleunigt werden und demzufolge erheblich weniger Zeit benötigen.

Spiele in Zukunft noch lebendiger

Neben der neuen Festplatte sprach Cerny auch die neue AMD GPU an, welche in der neuen PlayStation-Konsole zum Einsatz kommen soll. Besagte GPU soll die beeindruckende Raytracing-Technik, erstmals auf einer Konsole möglich machen. Da auch Microsoft mit der Xbox Series X auf Raytracing setzen will, scheint die Technik nun wohl endlich fest in der Gaming-Branche angekommen zu sein.

Aber auch auf der soundtechnischen Seite will Sony aufrüsten und so sprach Cerny die neue immersive 3D-Audio-Technik an, welche von der bewährten PlayStation-VR-Audio-Technik inspiriert wurde. Der Sound soll dynamischer und lebendiger wirken, daher greife man auf diese neue Technik zurück.

Wer noch tiefer in die Technik einsteigen will, wird bei Digital Foundry fündig. Dort gibt es auch einen direkten Vergleich mit PlayStation 4. Und na klar, da dürfen auch die TeraFLOPS nicht fehlen.

Cerny betonte außerdem, wie es die neue Systemarchitektur der PlayStation 5 ermöglichen soll, dass die Entwickler ihre Titel noch authentischer und dynamischer gestalten können und ihre Visionen zum Leben erwecken können.

Zum Design oder den groben technischen Daten der neuen PlayStation 5 wurde allerdings noch nichts gesagt. Diese Informationen dürften aber in Kürze folgen, da Microsoft mit den technischen Daten zur Xbox Series X bereits ordentlich vorgelegt hat.

Aufzeichnung der heutigen Übertragung

