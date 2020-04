Keiji Fujiwara, Synchronsprecher von Ardyn Izunia und Reno, ist gestorben

Wie die Agentur Air Agency mitgeteilt hat, ist der japanische Synchronsprecher Keiji Fujiwara am 12. April im Alter von nur 55 Jahren nach Krankheit verstorben. Seine letzte und ziemlich aktuelle Rolle hatte Fujiwara als Reno im Final Fantasy VII Remake.

Geboren am 5. Oktober 1964, genoss Fujiwara eine sehr lange Karriere als Synchronsprecher, die 1991 ihren Anfang nahm. In Japan ist er vor allem bekannt als Hiroshi aus Crayon Shin-chan. Die Agentur Air Agency ist seine eigene, in der er bis zuletzt auch in repräsentativer Rolle arbeitete.

Andere bekannte Rollen von Fujiwara waren unter anderem Maes Hughes (Fullmetal Alchemist), Leoris (Hunter x Hunter), Axel (Kingdom Hearts), Eugen (Granblue Fantasy) oder auch Ardyn Izunia aus Final Fantasy XV. Neben Videospielen synchronisierte er auch Filme, so sprach er Tony Stark in Avengers.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix