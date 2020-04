Deutsche Verkaufscharts: Final Fantasy VII Remake besteigt den Thron

Nach dem Verkaufserfolg in Japan und der Meldung von über 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland ist es kaum eine Überraschung, dass Final Fantasy VII Remake die Spitzenposition in den deutschen PS4-Verkaufscharts übernimmt. Es ist der dritte Neueinsteiger in Folge, dem das gelingt. Mal sehen, ob es nächste Woche die erste Verteidigung gibt.

Zuvor hatten One Piece: Pirate Warriors 4 und Resident Evil 3 Remake den PS4-Spitzenplatz als Neueinsteiger erobert. Resident Evil 3 muss sich schon auf den dritten Platz zurückgruseln. Denn Final Fantasy VII Remake holt mit der Deluxe Edition und der Standardversion sogar Gold und Silber. GfK Entertainment ermittelt die Rankings für jede Retailveröffentlichung gesondert.

Gruselfaktor in den Xbox-One-Charts

In Ermangelung an Cloud und Co. bleibt in den Xbox-One-Charts der Gruselfaktor hoch. Resident Evil 3 bleibt auf Platz 1, Dauerbrenner GTA V rangiert auf Platz 2 und Doom Eternal ballert sich auf Platz 3. In den Nintendo-Switch-Charts ist an Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe kein Vorbeikommen. Beide sind auch konsolenübergreifend im zurückliegenden Quartal die erfolgreichsten Spiele in Deutschland. Die PC-Charts werden angeführt von Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 19.

