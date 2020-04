Der „Letzte Trailer“ zum Final Fantasy VII Remake

Square Enix hat heute den „Final Trailer“ zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. VII Tage vor dem geplanten Release am 10. April 2020 zeigt euch der Trailer noch einmal Szenen aus dem gesamten Spiel, wenn man das angesichts dessen, dass das Remake zunächst nur in Midgar spielt, so sagen kann. So oder so, ihr solltet euch überlegen, ob ihr diesen letzten Trailer so kurz vor der Veröffentlichung noch sehen müsst oder sehen wollt.

Final Fantasy VII Remake erscheint nach wie vor am 10. April 2020 für PlayStation 4. Zumindest offiziell. Auch wenn das Spiel in Europa und Australien bereits an den Handel ausgeliefert wurde und einige Fans das Spiel schon in ihren Händen halten. Eine digitale Vorab-Veröffentlichung schloss Square Enix aus.

Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Englische Fassung des „Letzten Trailers“

Japanische Fassung des „Letzten Trailers“

