Square Enix löscht Final Fantasy IX aus Versehen von Steam

Do legst di nieda, zefix! Square Enix hat wohl aus Versehen Final Fantasy IX gelöscht. Gestern gab es ein Update zum Spiel bei Steam, die Details dazu sind dank der Website Steam Database zugänglich. Offizielle Patch-Notes von Square Enix gibt es nicht. Steam Database führt allerdings auf, an welchen Dateien Änderungen vorgenommen wurden oder welche Daten gelöscht wurden. Und es ist so: alle Daten wurden gelöscht. Nach der Installation sucht man alle Dateien zum Spiel vergebens, es gibt nur noch den Spiele-Launcher.

Unzählige Spieler haben das natürlich sofort gemerkt und es ist unklar, wie der Patch dazu führen konnte. Im Community-Forum ging es jedenfalls gleich drunter und drüber. Anschließend konnte man quasi live verfolgen, wie Square Enix sich der Situation bewusst wurde und sofort Änderungen vornahm, die man ebenfalls über die Website Steam Database einsehen kann. Inzwischen ist der Fehler bereinigt, Fans berichten heute Nachmittag von einem 3,6GB-Patch, der offenbar alle Dateien wiederherstellt.

Digitale Spiele existieren eben nur digital

Aber es ist auch eine schöne Erinnerung daran, dass digitale Spiele eben nur digital existieren. Man besitzt sie nur auf dem Papier, was witzigerweise eine unpassende Metapher ist, denn dann besäße man sie ja doch physisch. Digitale Inhalte sind nicht zwingend von Dauer, auch wenn es sich so anfühlt, als würde Steam niemals nicht mehr existieren. Plattformen machen dicht, alte Systeme werden nicht mehr unterstützt, Lizenzen laufen aus.

Natürlich sind auch physische Datenträger nicht bis in alle Ewigkeit sicher, der Zahn der Zeit nagt auch an ihnen. Und doch werden wohl die allermeisten das originale Final Fantasy IX* heute in die PlayStation einlegen können und losspielen können. Auf der anderen Seite brachte uns der digitale Fortschritt zweifelsohne auch viele, viele Vorzüge. Kein lästiger Datenträgerwechsel, Zugriff auf Spiele von mehreren Geräten, Cloudspeicher oder auch ganz lapidar Platzersparnis. Allen voran die Patches. Im hier vorliegenden Fall allerdings war ein eben solcher der Krebsschaden.

Wie sieht euer Kaufverhalten aus?

Kauft ihr aus Prinzip nur physisch oder nur digital? Aus Überzeugung? Aus Zwängen? Oder wägt ihr bei jedem Spiel neu ab? Erzählt mal: in den Kommentaren.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix