Platinum Games geht mit „Platinum 4“ nach dem Aprilscherz in eine fünfte Bonusrunde

Ende März gab Platinum Games bekannt, dass die letzte Ankündigung der „Platinum Four“ am 1. April 2020 gemacht werden würde. Kein guter Tag für Ankündigungen, aber es kommt immer wieder vor. Es gibt am 1. April eben auch ganz normale Neuigkeiten. Also, warum nicht. Dass es sich letztlich tatsächlich um einen Aprilscherz handelte, fanden die wenigsten Fans lustig. Es handelte sich um eine gemeinsame Ankündigung von Platinum Games und HAMSTER Corporation, das Video dazu seht ihr unten.

Einige Fans waren ziemlich salty, aber nun legt Platinum Games nochmal nach. Wie man in einem Tweet bekannt gab, geht die „Platinum Four“ in eine fünfte Bonusrunde. Die dazugehörige Website wurde mit einem fünften Stern versehen. Dazu heißt es: „????? – XX.XX.2020“. Wir sind gespannt.

Die drei „echten“ Ankündigungen der „Platinum Four“

Auf der Platinum4-Webseite veröffentlichten die Verantwortlichen von Platinum Games nach und nach Ankündigungen, mit denen sich das Studio momentan beschäftigt. Die erste Ankündigung drehte sich um die Remastered-Version von The Wonderful 101, das am 22. Mai 2020 sowohl digital als auch physisch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen soll. Eine digitale Version wird es ebenfalls für Steam geben.

Die darauffolgende Ankündigung überbrachte niemand Geringeres als Director und Game Designer Hideki Kamiya, der mit einem Teaser-Trailer den neuen Titel Project G.G. bekannt gab. Es handelt sich dabei um den Abschluss von Hideki Kamiyas „Hero Trilogy“. Viele Details sind hier bisweilen noch nicht bekannt, weshalb wir hier auf weitere Informationen gespannt sein dürfen.

Zuletzt stellte Platinum Games das neue Studio in Tokio vor. Man strebt etwa 100 Mitarbeiter an, 15 sind bereits aktiv. Offiziell eröffnet werden soll der Tokio-Ableger im April. Bisher hatte Platinum Games lediglich ein Studio in Osaka.

Die vierte Ankündigung: der Aprilscherz

