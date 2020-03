Red XIII wird im Final Fantasy VII Remake nicht spielbar sein – viel neues Gameplay-Material

Seit heute ist – in Deutschland leider exklusiv für Abonnenten von PlayStation Plus – eine Demo zum Final Fantasy VII Remake verfügbar. Während diese nur einen kleinen Einblick ins Spiel gibt, hatten Medienvertreter die Möglichkeit, noch viel länger zu spielen. So auch wir. Bei dieser Gelegenheit konnte auch viel neues Gameplay-Material aufgenommen werden, welches Einblicke über die aktuelle Demo hinaus gibt. Ihr findet entsprechende Videos weiter unten.

Red XIII bleibt die Gastrolle

Auch das eine oder andere Interview mit den Entwicklern konnte bei diesen Anspielterminen geführt werden. Dabei fand VG247 heraus, dass Red XIII in Final Fantasy VII Remake nicht spielbar sein wird, sondern nur als Gastcharakter in Kämpfe eingreift. Diese Entscheidung wurde getroffen, da Red XIII erst relativ spät in der Geschichte vorkommt und so zu wenig Zeit bleibt, seine Charakterentwicklung ins Gameplay einzubinden. So kämpft er neben der normalen Dreier-Party, welche vom Spieler übernommen wird. Red XIII soll dabei jedoch seine bekannten Angriffe einsetzen.

Final Fantasy VII Remake im Überblick

Wir hatten kürzlich bereits die Gelegenheit, Final Fantasy VII Remake sogar noch ausführlicher anzuspielen. Wir konnten in insgesamt vier Stunden einen vertieften Blick in Midgar werfen. Auch spätere Kapitel waren dabei. Ganz konkret spielt „das erste vollständige Spiel dieses Projekts“ in der Megalopolis Midgar und ist damit, wenn man an das Original denkt, nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte. Um das Episodenformat und den Umfang des Spiels brauchen wir uns aber keine Sorgen machen, versicherte Tetsuya Nomura zuletzt.

Was wir wissen, ist, dass im Remake unter anderem die Geschichte von Avalanche und seinen Charakteren vertieft werden soll und dass es sogar neue Charaktere gibt. Und auch auf neue Bosse werden Spieler im Remake stoßen. Zudem gibt es neue Nebenquests, welche in Midgar erledigt werden dürfen.

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Gameplay-Material

via Gematsu, VG247, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix