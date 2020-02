Zenkichi aus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers im Video

In Japan darf man sich bereits ab nächster Woche mit dem Action-RPG Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in den Kampf stürzen. Als Vorbereitung darauf hat Atlus Stück für Stück die Charaktere mit Videos vorgestellt. Nun ist auch noch Zenkichi Hasegawa (gesprochen von Shinichiro Miki) an der Reihe.

Zuvor zeigte uns Atlus bereits den Protagonisten, Sophia und Ryuji Sakamoto sowie Morgana in Aktion. Zuletzt dann auch Haru Okumura, Yusuke Kitagawa und Ann Takamaki sowie Makoto Niijima.

Codename Wolf

Der neue spielbare Charakter Zenkichi Hasegawa stammt aus Kyoto. Er ist Polizist und der Vater von Akane Hasegawa, welche ein großer Fan der Phantomdiebe ist. Zenkichi schließt sich den Phantomdieben an. In ihm sind Persona-Kräfte erwacht, welche er zum Kampf gegen das Böse einsetzt. Dazu trägt er ein großes Schwert und zwei Pistolen. Für den Angriff opfert er seine eigenen Lebenspunkte, kann diese aber von den Gegnern wieder absorbieren. Zudem kann Zenkichi seine Verbündeten unterstützen. Seine Persona ist Valjean.

Eine neue Geschichte nach Persona 5

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erzählt eine neue Geschichte, welche nach Persona 5 spielt. Konkret geht es um den Sommerurlaub der Phantomdiebe ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5. Aber auch da herrscht keine Ruhe! Überall in Japan ereignen sich seltsame Begebenheiten. Sind etwa die Paläste, die Gedankenwelten von Erwachsenen, zurück? Die Phantomdiebe nehmen sich jedenfalls der Sache an.

Atlus registrierte kürzlich Persona 5 Strikers

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint in Japan am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Einen Termin für den Westen gibt es noch nicht. Allerdings registrierte Atlus kürzlich ein Trademark zu Persona 5 Strikers, wenn auch nur in Japan. Es könnte sich dabei trotzdem um den westlichen Titel des Spiels handeln. Atlus verkürzt für den Westen gern. Eine japanische Demo ist seit kurzer Zeit spielbar.

Zenkichi Hasegawa

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force