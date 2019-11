Persona 5 Scramble: Neuzugang Sophia im Charakter-Video

Diese Woche scheint bei Atlus ganz im Sinne von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers zu stehen. Erst am Montag gab es den ersten offiziellen Livestream mit neuen Informationen. Am Mittwoch wurde dann der, ebenfalls erste, Charakter-Trailer veröffentlicht. Ging es in diesem noch um den altbekannten Joker, so dreht sich das heute veröffentlichte Video um einen der Neuzugänge.

Sophia, gesprochen von Misaki Kuno, kommt aus einer anderen Welt und möchte ein gutes Verhältnis mit den Menschen pflegen. Aus diesem Grund schließt sie sich den Phantom Thieves an.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint in Japan am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Den Charakter-Trailer für Sophia seht ihr hier:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force