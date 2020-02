Neue Videos zu Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX veröffentlicht

Da die Veröffentlichung von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX bereits naht, haben Nintendo, The Pokémon Company und Entwickler Spike Chunsoft zwei neue Trailer zum Remake veröffentlicht. Neben einem Überblick zu den Spielinhalten gibt es dabei auch Informationen zur Gründung des Makuhita-Dojos.

Bei Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX handelt sich um ein Remake der 2006 veröffentlichten Spiele für Nintendo DS und Game Boy Advance. Retterteam DX wird schon am 6. März 2020 in Europa erscheinen, eine spielbare Demo gibt es im Nintendo eShop. Die Speicherdaten können später in die Vollversion übertragen werden.

Stell dir vor, du erwachst eines Tages… als ein Pokémon?! Tauche ein in die wunderschöne Welt von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, einem Remake der Spiele für Nintendo DS und Game Boy Advance. Stelle dein Retterteam aus Pokémon wie Pikachu, Evoli und Glumanda zusammen und erkunde einen sich stets verändernden Dungeon, um Pokémon in Not zu retten!

Trailer

Das Geheimnis des Makuhita-Dojos

Bildmaterial: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Nintendo / Spike Chunsoft