Das ist Ryuji Sakamoto aus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Atlus macht munter weiter mit der Reihe der Charakter-Videos aus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Die aktuelle Vorstellung betrifft Ryuji Sakamoto, welcher auf Japanisch von Mamoru Miyano gesprochen wird. Zuvor zeigte uns Atlus bereits den Protagonisten und Sophia in Aktion.

Das hier war die Charakterbeschreibung von Ryuji aus Persona 5:

Ryuji war ein vielversprechender Sportler, doch eine Verletzung beendete seine Karriere. Schuld trug das übertriebene Training seines sadistischen Coaches Kamoshida. Da er die Boshaftigkeit der Erwachsenen am eigenen Leib erfahren hatte, machte sich Ryuji selbst zum sozial Geächteten und rebellierte gegen die Gesellschaft, die er als durchweg korrupt empfand. Obwohl er der Definition eines Unruhestifters entspricht, hat er ein gerechtes Herz und stellt das Wohl der Phantomdiebe stets über sein eigenes. Ryuji ist ein treuer Freund, der einem immer den Rücken frei hält. Außerdem trägt er eine coole Totenkopfmaske.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint in Japan am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

