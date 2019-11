Morgana aus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers stellt sich vor

Es gibt bereits die nächste Video-Charaktervorstellung zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Die aktuelle Vorstellung betrifft Morgana, auf Japanisch von Ikue Ootani gesprochen. Zuvor zeigte uns Atlus bereits den Protagonisten, Sophia und Ryuji Sakamoto in Aktion.

Wer noch nie von Morgana gehört haben sollte, hier eine kleine Ausführung zu diesem Charakter aus Persona 5:

Die mysteriöse Kreatur aus einer anderen Welt ist ein professioneller Dieb und dient den desillusionierten Jugendlichen der Phantomdiebe als Mentor. Sie ist das unersetzbare Herz und die Seele des Teams. Außerdem kann sie sich in einen Bus verwandeln.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint in Japan am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force