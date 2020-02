Japan-Demo zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erhältlich

Atlus hat in Japan eine Demo für Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers veröffentlicht. Auch für Fans in unseren Breitengraden ist dies natürlich eine gute Gelegenheit, in die „Fortsetzung“ von Persona 5 reinzuschnuppern. Ihr findet die Demo im PlayStation Store und im Nintendo eShop.

Das bietet die Demo

In der Demo könnt ihr den Anfang des Spiels erleben, der Umfang beträgt in etwa eine Stunde. Die Speicherdaten können jedoch nicht auf die Vollversion übertragen werden. In der Demo ist zudem nur Joker spielbar. Speichern könnt ihr in der Demo nicht und es gibt auch keine Boni abzustauben.

Neuer Trailer und Gameplay-Material

Neben der aktuellen Demo-Veröffentlichung lieferte Atlus in den letzten Tagen auch einen neuen Trailer und Gameplay-Material zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Im Trailer erklärt uns Sakura Futaba (gesprochen von Aoi Yuuki) das Spiel in drei Minuten. In einem Gameplay-Video von Dengeki PlayStation war in etwa 40 Minuten Okinawa und Jail zu sehen. Im bereits fünften Travel-Report von Morgana geht es schließlich noch um Kyoto, Osaka und den neuen spielbaren Charakter Zenkichi Hasegawa. Er ist Polizist und der Vater von Akane Hasegawa, welche ein großer Fan der Phantomdiebe ist. Zenkichi schließt sich den Phantomdieben an.

Eine neue Geschichte nach Persona 5

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erzählt eine neue Geschichte, welche nach Persona 5 spielt. Konkret geht es um den Sommerurlaub der Phantomdiebe ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5. Aber auch da herrscht keine Ruhe! Überall in Japan ereignen sich seltsame Begebenheiten. Sind etwa die Paläste, die Gedankenwelten von Erwachsenen, zurück? Die Phantomdiebe nehmen sich jedenfalls der Sache an.

Atlus registrierte kürzlich Persona 5 Strikers

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erscheint in Japan am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Einen Termin für den Westen gibt es noch nicht. Allerdings registrierte Atlus kürzlich ein Trademark zu Persona 5 Strikers, wenn auch nur in Japan. Es könnte sich dabei trotzdem um den westlichen Titel des Spiels handeln. Atlus verkürzt für den Westen gern.

Trailer

Gameplay-Material ab 1:02:51

Morgana’s Travel Report #5

via Gematsu, (2), (3), (4), Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force