10% auf viele Games-Vorbestellungen bei Saturn

Media Markt und Saturn geben sicher derzeit größte Mühe, dass euer Weihnachtsgeld nicht auf dem Sparkonto landet sondern im Markt. Neben der neuen „3 für…“-Aktion bei Media Markt hat Saturn nun auch eine Neujahrsaktion gestartet, bei der ihr euch Coupon-Codes im Wert von 5% bis 15% abholen könnt. Einzige Bedingung: Ihr müsst Inhaber einer „Saturn Card“ sein. Das ist ein kostenloses Kundenprogramm, für das ihr euch auch jetzt noch einfach anmelden könnt.

Als „Saturn Card“-Kunde könnt ihr euch dann auf der Aktionsseite einen Coupon-Code abholen, mit dem ihr dann auf euren Einkauf einen entsprechenden Rabatt erhaltet. Im Falle von Games und Konsolen sind das immerhin 10%.

Nun ist es so, dass das Sortiment bei Saturn standardmäßig nicht unbedingt das günstigste ist. Und man kennt das: Hin und wieder werden die Preise vor der Aktion da auch nochmal um ein paar Euro angezogen.

Aber: Die Aktion gilt auch für Vorbestellungen. Das bedeutet, ihr bekommt die 10% auch auf kommende Veröffentlichungen und das kann sich schon wieder lohnen, wenn ihr die Anschaffung zum Release fest einplant. Wir haben ein bisschen rumstöbert, unter anderem bekommt ihr 10% auf folgende größere Releases der nächsten paar Monate:

Nicht ganz so, wie sich Saturn das in erster Linie vorgestellt hat, aber für uns Gamer wohl der lohnenswertere Teil der Aktion! Coupon-Code einfach im Warenkorb in das entsprechende Feld kopieren und den Abzug genießen.

Neben Games gilt die Aktion auch für Konsolen, somit gibt es 10% auf Nintendo Switch:

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am SATURN.DE-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.