Sonntagsfrage: Welche Spiele oder Momente würdet ihr gerne noch mal zum ersten Mal erleben?

Frohes neues Jahr, liebe Community! Auch in diesem Jahr erwarten euch jeden Sonntag neue Fragen aus der Welt der Videospiele. Das ist zumindest der Plan. Doch bevor wir komplett ins neue Jahr schauen, blicken wir kurz auf die Sonntagsfrage aus der letzten Woche zurück. In dieser wollte ich von euch eure Top- und Flop-Spiele aus dem letzten Jahr erfahren. Nach einer kleinen Auszählung kam folgendes Ergebnis dabei herum:

Top 5:

Pokémon Schwert und Schild Fire Emblem Three Houses Trails of Cold Steel 3 Judgement Kingdom Hearts 3

Flop 5:

Kingdom Hearts 3 Astral Chain Pokémon Schwert und Schild Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem Three Houses

Ich habe mir angeschaut, welche Spiele in welchem Bereich am häufigsten erwähnt wurden. Das Ergebnis seht ihr oben. Interessanterweise gibt es bei den häufigsten Nennungen große Überschneidungen. Wobei man es bei den Titel verstehen kann. Pokémon Schwert und Schild zum Beispiel erfreuen viele Spieler und Spielerinnen durch ein bekanntes Konzept mit Neuerungen, wurden aber zu Recht von Fans stark kritisiert. Gleiches gilt ein wenig für Kingdom Hearts 3, welches für viele die Geschichte gut beendete, zeitgleich für viele aber nicht das bot, was sie sich erhofft hatten. Daran erkennt man mal wieder, wie unterschiedlich Geschmäcker sein können.

Welche Spiele oder welche Momente aus einem Spiel würdet ihr gerne noch mal zum ersten Mal erleben?

Da sich die Welt der News noch ein wenig im Jahreswechseldelirium befindet, stehen die großen Fragen noch etwas aus. Aus diesem Grund beginnen wir das Jahr mit einer kleinen offenen Frage zum Thema Erinnerungen an erste Male. Jedoch geht es nicht um verflossene Lieben, sondern um Ereignisse aus Videospielen oder einem Spiel selbst. In diesem Bereich gibt es immer wieder Momente, die Spieler oder Spielerinnen noch einmal erleben wollen, da sie unter die Haut gehen oder sich einen ins Gehirn eingebrannt haben. Welche waren das für euch? Verratet es uns im Kommentarbereich.