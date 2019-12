Yo-kai Watch 4++ zeigt euch den Purapura Dance

Einen Gruß an alle Tanzbegeisterten wollte wohl Level-5 mit dem neuen Tanzvideo zu Yo-kai Watch 4++ senden, denn in diesem stellt man euch den Purapura Dance vor. Allem Anschein dient der Trailer zur Einstimmung auf den nahenden Release in Japan. Der Name des Tanzes ist in Anlehnung an den neuen Mehrspielermodus Purapura Blasters entstanden, der die ++-Version vom Vorgänger unterscheidet.

Yo-kai Watch 4++ enthält dabei so einige Neuerungen. Dazu gehören ein Mehrspielmodus, neue Gebiete und auch neue Yo-kai. Frühkäufer der physischen Handelsversion dürfen sich zudem auf eine scanbare Medaille freuen. Vorbesteller der digitalen Version erhalten das S-Rank-Yo-kai Damona. Wer das Grundspiel bereits besitzt, kann für 1.650 Yen (ca. 14 Euro) upgraden.

Yo-kai Watch 4++ erscheint am 5. Dezember in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Wir im Westen warten derzeit noch auf die Lokalisierung. Hier ist bislang nur die Switch-Version angekündigt.

Bildmaterial: Yo-kai Watch 4++, Level-5