Die erste PlayStation feiert ihren 25. Geburtstag – und so feiert Sony

Am 3. Dezember 1994, also vor 25 Jahren, erschien in Japan die erste PlayStation. Allein in Japan verkaufte sie sich am ersten Tag über 100.000 Mal und in den folgenden Jahren weltweit über 100 Millionen Mal. Die Entscheidung von Sony, im Heimkonsolenmarkt auch mit einer eigenen Konsole anzugreifen, erwies sich als goldrichtig und hallt bis heute nach.

Jim Ryan schreibt dazu heute im PlayStation Blog:

Von Anfang an haben wir Entwickler mit offenen Armen willkommen geheißen, haben ihnen Tools und Technologien zur Verfügung gestellt, um wunderschöne, weitläufige Welten zu erschaffen und mit neuen Ideen experimentieren zu können. Dieser Ansatz führte zu der Vielfalt an Spielen, für die PlayStation bekannt ist. Das ist ein echtes Markenzeichen für unsere Marke, das sich über viele Generationen von Konsolen hinweg erstreckt. In den letzten 25 Jahren stand PlayStation an vorderster Front in der Gaming-Branche und ich fühle mich geehrt, von Anfang an Teil dieses Teams zu sein. Ich erinnere mich daran, als ich dabei half die Niederlassung in Europa aufzubauen, dass wir mit vielen Dingen ganz von vorn beginnen mussten – von der Einstellung von Mitarbeitern bis hin zur Bestellung von Möbeln.

Sony feiert diesen Geburtstag mit einem 25-Jahre-Adventskalender, der folgerichtig auch 25 Türen hat. Außerdem hat das Team von Inside PlayStation ein bewegtes Video aufgenommen, das auf die Geschichte von PlayStation zurückblickt.

Ihr wolltet immer schon wissen, wer beinahe die erste PlayStation produziert hätte? Warum der ehemalige CEO Stephen Race mit nur drei Zahlen die E3 rockte und warum die erste PlayStation eigentlich mit PSX abgekürzt wurde? All diese Fragen und noch viel mehr coole Details aus fünfundzwanzig Jahren PlayStation erfahrt ihr im Inside-PlayStation-Video!

Jim Ryan weiter:

Es erfüllt mich mit Demut, heute Fans zu sehen, die mit der PlayStation aufgewachsen sind und nun ihre Liebe zum Spielen an ihre Kinder weitergeben, welche jetzt auf der PS4 spielen. Im Namen aller bei PlayStation – vielen Dank, dass ihr auf dieser Reise dabeigewesen seid. Wir können es kaum erwarten, mit euch das zu feiern, was als Nächstes kommt!

Bildmaterial: PSone, YouTube, Sony