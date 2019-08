Oninaki: Daemon Aisha präsentiert sich mit Gameplay

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

Square Enix hat den nächsten Trailer zu Oninaki veröffentlicht, der euch dieses Mal den Daemon Aisha (von Naomi Ohzora synchronisiert) näherbringt.

Die Daemonen Rigan, Wil und Dia, Zaav, Treize, Izana, Lucica und Gavod wurden bereits vorgestellt. In Oninaki kann der Spieler seinen Charakter mit verschiedenen Daemonen-Attacken ausrüsten und so durch Einfluss seiner Fähigkeiten seinen Spielstil verändern.

Daemon Aisha

Sie ist ein leidenschaftlicher und fürsorglicher Daemon. Aisha ist an Kagachis Seite seitdem er zum Wächter wurde. Sie besitzt immer noch weit entfernte Erinnerungen über flüchtiges Glück und eine starke Sehnsucht nach Liebe. Aisha kann nach vorne dashen, um sich so schnell durch das Schlachtfeld zu bewegen. Außerdem sind die Hiebe mit ihrem Schwert schnell und stark, was sie zu einer gut balancierten Kriegerin macht.

Wächter zwischen Leben und Tod

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Wächters Kagachi. In den Kämpfen manifestieren sich die Seelen von Daemonen, welche die klassischen Klassen eines Rollenspiels repräsentieren. Jeder Dämon verfügt über eigene Waffen und Fähigkeiten. Zwischen diesen kann man taktisch in Echtzeit wechseln. Im Spiel pendelt man zwischen der „Living World“ und dem „Beyond“, der Welt der Toten. Die Geschichte dreht sich um Leben und Wiedergeburt.

Oninaki wird am 22. August für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Außerdem soll noch eine Version für PCs erscheinen, die bislang jedoch noch keinen Veröffentlichungstermin bekommen hat.

Wir durften den Titel bereits anspielen und ihr könnt euch hier bereits unsere Eindrücke dazu durchlesen. Wenn ihr lieber selbst den Anfang der Geschichte erleben wollt, könnt ihr euch die kostenlose Demo zu Oninaki für PS4, Switch und PCs anschauen. Dabei sei jedoch angemerkt, dass ihr für die PS4-Version ein PS-Plus-Abo benötigt.

via Gematsu