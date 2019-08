Oninaki: Die Daemons Lucica und Gavod stellen sich vor

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

Square Enix und Tokyo RPG Factory präsentieren nach Rigan, Wil und Dia, Zaav, Treize und Izana die nächsten zwei Daemon zu Oninaki im Gameplay-Video. Heute lernen wir Lucica (synchronisiert von Houko Kuwashima) und Gavod (Ryoutarou Okiayu) näher kennen.

Das ist Gavod:

Verwegener Daemon, der immer einsatzbereit ist. Gavod ist sich der Aktionen und Gefühle anderer durchaus bewusst und tut alles, um sich darauf einzustellen. Er hat noch ferne Erinnerungen an seine Lieben und an Augen voller Verzweiflung. Gavod kann sehr gut mit Schildkanonen umgehen. Diese sperrigen Waffen bieten die hohe Verteidigung eines Schilds, und der Kämpfer kann im Nahkampf entscheiden, wann er den vernichtenden Kanonenschlag entfesselt.

Für Lucica gibt es noch keine Beschreibung auf der offiziellen Website.

Wächter zwischen Leben und Tod

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Wächters Kagachi. In den Kämpfen manifestieren sich die Seelen von Daemonen, welche die klassischen Klassen eines Rollenspiels repräsentieren. Jeder Dämon verfügt über eigene Waffen und Fähigkeiten. Zwischen diesen kann man taktisch in Echtzeit wechseln. Im Spiel pendelt man zwischen der „Living World“ und dem „Beyond“, der Welt der Toten. Die Geschichte dreht sich um Leben und Wiedergeburt.

Oninaki wird am 22. August für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Außerdem soll noch eine Version für PCs erscheinen, die bislang jedoch noch keinen Veröffentlichungstermin bekommen hat.

Wir durften den Titel bereits anspielen und ihr könnt euch hier bereits unsere Eindrücke dazu durchlesen. Wenn ihr lieber selbst den Anfang der Geschichte erleben wollt, könnt ihr euch die kostenlose Demo zu Oninaki für PS4, Switch und PCs anschauen. Dabei sei jedoch angemerkt, dass ihr für die PS4-Version ein PS-Plus-Abo benötigt.

Daemon Lucica

Daemon Gavod