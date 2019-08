Neues Video zu Oninaki präsentiert euch den Daemon Zaav

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

Vor wenigen Tagen hat Square Enix diverse Videos zu den Daemons in Oninaki veröffentlicht, darunter Rigan (synchronisiert von Atsushi Abe) und Wil (Tsubasa Yonaga) sowie Dia (Satomi Satou). Das neueste veröffentlichte Video präsentiert den Daemon Zaav (Kenji Akabane).

Ein Daemon mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit und unerschütterlicher Ehrlichkeit. Sogar im Tod ist die innere Aufruhr, die Zaav im Leben spürte, in ihm spürbar. Er hat immer noch ferne Erinnerungen an Hass und tiefes Bedauern. Zaav zieht mit Speeren in den Kampf und schreckt nicht zurück, um ein paar schwere Treffer zu erzielen. Er kann zudem in die Luft springen und somit entweder vom Boden aus oder aus der Luft attackieren.