Oninaki: Demo jetzt für Switch, PS4 und PCs erhältlich

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

Im Februar kündigten Square Enix und Tokyo RPG Factory mit Oninaki ihr neues Projekt an. Der neueste Titel des Entwicklers von I Am Setsuna und Lost Sphear soll am 22. August weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Ein Release für PCs ist zwar geplant, jedoch gibt es hierfür noch kein festes Datum.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Watcher Kagachi. In den Kämpfen manifestieren sich die Seelen von Dämonen, welche die klassischen Klassen eines Rollenspiels repräsentieren. Jeder Dämon verfügt über eigene Waffen und Fähigkeiten. Zwischen diesen kann man taktisch in Echtzeit wechseln. Im Spiel pendelt man zwischen der „Living World“ und dem „Beyond“, der Welt der Toten. Die Geschichte dreht sich um Leben und Wiedergeburt.

Erlebt den Anfang der Geschichte in der Demo

Eine kostenlos spielbare Demo ist seit heute für PlayStation 4 und Nintendo Switch als auch PCs erhältlich. Auf PS4 benötigt ihr dafür ein PS-Plus-Abo. Die Demo beinhaltet den Story-Modus, in welchem ihr den Anfang der Geschichte erleben werdet, sowie den Kampfmodus, in dem es möglich sein wird mit einem hochgestuften Charakter spannende Kämpfe zu bestreiten.

Der Fortschritt, den ihr im Story-Modus der Demo erlangt, kann in die Vollversion des Spiels übertragen werden. Square Enix veröffentlichte außerdem einen neuen Trailer, den ihr nachfolgend seht. Eine physische Version von Oninaki ist exklusiv im Square Enix Store vorbestellbar.

via Gematsu